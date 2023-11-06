MasterChef'te ağlatan veda... Elenen isim belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı MasterChef All Star'da dün akşam oynanan eleme oyununda yarışmaya veda eden isim belli oldu.

MasterChef All Star'ın yen bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz hafta MasterChef'in son şampiyonu Metin elenerek herkesi şoka uğratmıştı. Eleme bölümünün sonunda ise bu hafta yarışmaya veda eden isim açıklandı.

MasterChef All Star eleme bölümüyle ekrana geldi. Bu haftanın eleme adayları Alican, Cemre, Esra, Batuhan, Barış, Tolga ve Dilara seçildi. Dilara, Cemre ve Alican ilk turdan çıkarken Esra, Tolga, Barış ve Batuhan ikinci tura kaldı.

En son olarak potaya giden Dilara ise daha yarışma başlamadan 'İlk turdan yukarı çıkacağım. Benim potaya gitmemi isteyen arkadaşları yukarıdan izleyeceğim' demişti.

Nar ve Brüksel lahanası verilen yarışmacılar ilk etapta yaratıcılık yemeği yaptı ve Dilara yukarı çıkan ilk isim oldu.

Yarışmacılar ikinci turda Şef Danilo Zanna'nın MasterChef'teki imza yemeklerinden Tournedos Rossini yaptı.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da elenen isim belli oldu. Yorucu geçen ikinci etaptan ilk olarak Tolga, ikinci olarak da Batuhan çıktı. Esra ve Barış ise son ikiye kaldı. Danilo Şef'in tabağını daha başarısız yapan Barış MasterChef All Star'a veda eden isim oldu.

Barış Demir, elendiğinin açıklanmasıyla gözyaşlarını tutamadı. Şefleri de ağlatan Barış, MasterChef All Star'ın 17. haftasında elenen son isim oldu.