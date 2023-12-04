MasterChef'te elenen isim belli oldu

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da dün akşamki eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu.

MasterChef All Star'da dün gece eleme heyecanı yaşandı. İki etaplı gerçekleşen yarışmada Dilara ve Esra iki etabın sonunda 38 puan alarak MasterChef All Star'da ilk 10'a kalırken, eleme potasına Tolga ve Eren kaldı.

Eren ve Tolga'nın son ikiye kaldığı gecede uskumru dolması yapıldı. Somer Şef'in yarışmadan klasikleşen tabağı olan uskumru dolmasını en başarısız yapan ve en az puanı toplayan isim ise Tolga oldu.

Tolga puanlama sisteminin ilk gecesinde 39 puan alan Eren'e karşı 36 puan alarak yarımadan ayrıldı. Tolga Alican'ın ardından MasterChef All Star'a 19. olarak veda etti.