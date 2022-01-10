MasterChef'te ilk üçe kalan 2. yarışmacı da belli oldu

Cuma günü final yapacak olan MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde ilk üçe kalan ikinci yarışmacı da belli oldu.

Mehmet Yalçınaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye'de finale gelindi. MasterChef'te aylardır süren maraton 15 Ocak Cuma akşamı büyük finalle noktalanacak. MasterChef Türkiye’de Eren’in ilk 3’e adını yazdırmasının ardından Sergen, Tahsin ve Hasan arasında müthiş bir mücadele yaşandı. Oyunlarda en fazla puanı alarak ilk 3’e kalan ikinci isim belli oldu.

Finale çok az bir zaman kala heyecanın artmaya devam ettiği MasterChef Türkiye’de heyecan seviyesi yüksek bir mücadele yaşandı. Çeyrek finalde Tahsin, Sergen ve Hasan ilk 3’e kalabilmek için zorlu bir mücadele sergiledi. İlk turda üç isim de steak tartar yemeğini çıkardı ve tadımın ardından Sergen 18, Hasan ve Tahsin ise 17 puan aldı.

İkinci oyunda ise yarışmacılar biberler konseptinde bir şef tabağı çıkardı. Sergen ve Tahsin 38 puanda kaldı ve Hasan ise 39 puan aldı.

KAZANANI SON OYUN BELİRLEDİ

Üçüncü tabak ise kazananı belirledi. Üç MasterChef adayı, Somer Sivrioğlu'nun tarifi olan 'Ben saksı değilim' yemeğini yaparak yarıştı. Hasan'ın yemeği pişmedi ve jüri en düşük puanı vermiş oldu.

Oynanan etaplar sonrasında ise şeflerden en fazla puanı alarak MasterChef’te ilk 3’e kalmayı başaran isim Tahsin oldu.