MasterChef'te yeni kaptanlar belli oldu

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için, şeflerin istediği sekiz katlı Kayseri yağlamasını yaparak yarıştı.



26 EKİM PAZARTESİ MASTERCHEF 2020 KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye on birinci haftanın kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan sekiz katlı Kayseri yağlaması yapmalarını istedi. Bunu yapmaları için verilen süre ise 45 dakika oldu. Süre bitiminde üç şef, dörder yarışmacı seçip onların hazırladıkları ürünleri tattılar.

Tadım sonrasında şefler, en iyi yağlamaları yapan Özgül, Sefa, Barbaros, Ebru, Serhat ve Esra'nın yemeklerinin tadına bir daha bakarak son kararlarını verdiler.

Son üçe kalanlar Özgül, Ebru, Barbaros oldu. Bu üç isim arasından ise en başarılı olan Özgül, kaptanlık oyununu kazandı ve mavi takım kaptanı oldu. Gecenin en başarılı üçüncüsü Ebru, ikincisi de Barbaros oldu.

ŞEF BIÇAĞINI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de Mehmet şef, hamuru en çok havada kim çevirirse şef bıçağı vereceğini söyledi. Bu yarışmaya Serhat, Barbaros ve Eray katıldı. Bu üç isim arasında düşürmeden aralıksız olarak havada en fazla çeviren Serhat oldu ve şef bıçağını kazandı.

MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bu akşam kaptanlık oyununu kazanıp mavi takım kaptanı olan Özgül, kırmızı takım kaptanı olarak Tanya'yı seçti. Sonrasında bu iki takım kaptanı, birer birer yarışmacıları seçerek bu haftanın kadrolarının oluşturdu.

MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLARDA KİMLER VAR?

Mavi takım kaptanı olan Özgül takımına Barbaros, Esra, Uğur, Ayyüce ve Eray'ı seçti.

Kırmızı takımda ise kaptan Tanya'nın yanı sıra Serhat, Furkan, Sefa, Ebru ve Emir yer aldı.

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Bu haftanın kaptanları olan Özgül ile Tanya, kaptanlar düellosunda karşı karşıya geldi. Şefler, kaptanlar düellosunda bu iki yarışmacıdan onar tane İzmir bombası yapmasını istedi. Bunun için verilen süre ise 40 dakika oldu. Süre sonunda şefler, tadım yaparak düellonun kazananı açıkladı. Buna göre bu akşam kaptanlar düellosunu kazanan Tanya oldu.

Kaptanlar düellosunu kazanan Tanya, mavi takımdan Barbaros'u alarak Sefa'yı karşı takıma verdi.