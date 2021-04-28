TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Han'a isyan eden ve Esra'dan yardım isteyen Gülben'in değişimi ise herkesi şaşırttı.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı 27 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 31. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

ESAT, HAN'A GÜLBEN'E OLAN İLGİSİNİ İTİRAF ETTİ

Masumlar Apartmanı son bölümde Han'ın kovduğu Esat, Gülben'le olan ilgisini göstermeye devam etti. Apartmana gelen Esat, Han'ın karşısına çıktı. Esat, Gülben'e duyduğu ilgiyi açıkladı ve onu mutlu etmek istediğini söyledi. Bu konuşmalara şahit olan Gülben ise kısa süre de olsa hayatının en mutlu anlarını yaşadı.



Ancak Han, Gülben'in bebeklerinden birini getirerek Esat'a onun yetişkin biri olmadığını hala bebekleriyle oynadığını söyledi.

Esat ise Han'ın sözlerinden sonra "Bir daha sorun çıkarmayacağım" diyerek gitti.

HAN'IN YAPTIKLARI GÜLBEN'İ ÇILDIRTTI

Han'ın yaptıklarından sonra ise Gülben çılgına döndü ve tüm bebeklerini apartman boşluğuna attı. Han'a ise rest çeken Gülben, Esat'ı bırakmayacağını ancak Han'ın İnci'yi bile kaybederek tek başına kalacağını söyledi.

Han ise yaptıklarından dolayı büyük üzüntü yaşadı.



Değişme kararı alan Gülben, Esra'nın evine giderek yardım istedi. Esra ise Gülben'e en güzel elbiselerinden birini verdi ve makyaj yaptı.

Gülben Esra sayesinde yaşadığı değişimle herkesi şaşırttı.

NACİ'NİN YARDIM NOTUNU SAFİYE GÖRDÜ

Diğer yandan ise Han'ın kazan dairesinde rehin tuttuğu Naci ise yemek kabının içine yazdığı yardım notunu koydu. Evde Han'ın yemek kabını yıkayan Safiye ise Naci'nin notunu buldu. Baba Hikmet ise notu açarak Naci'nin yardım istediğini söyleyince Safiye büyük şok yaşadı.

MASUMLAR APARTMANI SOSYAL MEDYAYI SALLADI



Masumlar Apartmanı son bölümdeki Esat, Han ve Gülben sahnesi sosyal medyada da gündem oldu. Twitter'da TT listesine giren dizi hakkında binlerce paylaşım yapıldı ve Merve Dizdar'ın oyunculuğuna övgü yağdırıldı.