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Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı sevgilisiyle sobelendi

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı sevgilisiyle sobelendi

Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterini canlandıran Melisa Şenolsun, meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile el ele görüntülendi.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterini oynayan Melisa Şenolsun, özel hayatıyla ve pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Şenolsun, kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşamaya başladı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz kameralarına takılan ikili, Cihangir'de el ele yürürken görüntülendi. 1 aydır aşk yaşadığı ortaya çıkan ünlü çiftin, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği ve bu nedenle sosyal medyada da birbirlerini takibe almadığı öğrenildi.

Çapkınlığıyla tanınan Ekin Mert Daymaz, daha önce Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu ile aşk yaşarken Şenolsun da son olarak Umut Evirgen ile birlikteydi.

Etiketler melisa şenolsun masumlar apartmanı
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