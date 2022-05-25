Sahneye çıktığı bir ödül töreninde sunucu Melike Öcalan için "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" diyen Mehmet Ali Erbil, gelen tepkilere cevap vermemek için ağzını bantladı.

Ece Ronay'a attığı taciz mesajlarıyla davalık olan Mehmet Ali Erbil, son olarak gittiği ödül töreninde sunucu Melike Öcalan için söyledikleriyle gündem oldu. Sahnede Öcalan'a dönerek "Bir sana elimi değdiremedim" diyen Erbil, gelen tepkilere cevap vermemek için ilginç bir hamle yaptı.

MELİKE ÖCALAN TEPKİ GÖSTERDİ

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, ödül töreninde Öcalan için "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi" dedi. Erbil'in sözleri karşısında sinirlenen Öcalan ise "Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Elinizi değdiremediğiniz bunu böyle söyleyin. Ben şu an şoktayım. 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı" diyerek Erbil'e tepki gösterdi.

KONUŞMAMAK İÇİN AĞZINI BANTLADI

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle tepki çeken Mehmet Ali Erbil, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kadın arkadaşlarının koluna girerek mekandan çıkan Erbil, eleştirilere cevap vermemek için ağzını bantladı. Erbil basın mensuplarının ısrarlı soruları karşısında sessiz kalırken yanındaki kadın arkadaşı "Konuşması yasak çünkü her konuşması olay oluyor. Artık konuşmasa daha iyi" dedi.