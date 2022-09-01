Mehmet Ali Erbil'den Çarkıfelek açıklaması

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yıllarca sunduğu sevilen program Çarkıfelek programı ile ilgili açıklama yaptı.

Son dönemde sağlığında yaşadığı sıkıntılar ve hastanede uzun bir tedavi süreci geçirmesi sebebiyle ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuştu ve zor günleri geride bıraktı.

İyileşmesinin ardından magazin gündemine bomba gibi düşen Erbil, o dönemden beri adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz gün Bodrum'daki bir mekanda sahne alan Erbil, samimi açıklamalarda bulundu. Yıllarca sunduğu ve yüzlerce ünlü ismin katıldığı Çarkıfelek programı hakkında da konuştu.

"İş prensibim var"

Ünlü şovmen, “Çarkıfelek’ten kimler geldi kimler geçti, ne hostesler çıktı yolu Çarkıfelek'ten geçen herkes ünlü oldu. İş prensibinden dolayı programa katılan kimseyle sevgili olup aşk yaşamadım.” diyerek müzikseverleri güldürdü.