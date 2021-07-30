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Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen ayrıldı

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen ayrıldı

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu Melisa Şenolsun ile işletmeci Umut Evirgen çiftinin sessiz sedasız yollarını ayırdığı iddia edildi.

Oyuncu Melisa Şenolsun (24) ile Umut Evirgen (31) cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. İkilinin sessiz sedasız ayrıldığı öğrenildi.

Snob Magazin'in haberine göre, Şenolsun'un yakın çevresine, "Umut ile tekrar bir araya gelme ihtimalimiz yok. Kesin olarak bitti" dediği öğrenildi. Şenolsun ve Evirgen'in dikkat çekmemek adına sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi sürdürdükleri ifade edildi.

 "AŞKI ÇÖZEBİLMİŞ DEĞİLİM"
Melisa Şenolsun, "Aşkı nasıl tanımlarsın?" sorusuna "Aslında tanımlayabilecek kadar da çok aşk sığdırmadım hayatıma. Henüz tam anlamıyla çözebilmiş değilim aşkı. Duygu yoğunluğu yüksek, hormonal bir durum diyelim." yanıtını vermişti.

Etiketler melisa şenolsun iddia ayrılık
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