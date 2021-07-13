  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Melisa Şenolsun'un sevgilisine hapis

Melisa Şenolsun'un sevgilisine hapis

Melisa Şenolsun'un sevgilisine hapis

Emirgan'daki eğlence mekanında tartıştığı arkadaşı Ali Akın'ı darbettiği iddiasıyla yargılanan Melisa Şenolsun'un sevgilisi Umut Evirgen'in de aralarında bulunduğu 4 sanığa 10'ar ay hapis cezası verildi.

Emirgan'daki eğlence mekanında tartıştığı arkadaşı Ali Akın'ı darbettiği iddiasıyla yargılanan ünlü işletmeci ve ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un sevgilisi Umut Evirgen'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın karar duruşması bugün görüldü.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında taraf avukatları yer aldı.

 Sanık Umut Evirgen'in avukatı Ali Kemal Atçeken mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, "Müvekkilimin üzerine atılı suçlamaya yönelik somut delil yoktur. Müşteki de meydana gelen burun kırığı, düşmeye bağlı olmuştur. Bu hususun tanık beyanları, kamera görüntüleri ve uzman bilirkişi raporu ile sabit olduğu görüldüğünden beraatını talep ediyoruz" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Umut Evirgen, Ali Yaşar Koz ve Hasan Güneş'i 'Yaralama' suçundan 10 ay hapse çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Ferdi Bülbül de "Yaralama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Etiketler sevgili melisa şenolsun umut evirgen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gece kulübünde dehşet! Güvenlikçinin parmağını koparan kadını dövdüler
Koronavirüs aşısı olanlara yeni ''belirtiler'' uyarısı
İnanılmaz ama gerçek: Bu adam 65 yıldır yıkanmıyor
Olay iddia: Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden sevgilisini dövdü mü?
Koronavirüste sıfır numaralı hasta bulundu
Tosuncuk hakim karşısında: Mağduriyetleri giderecek param yok
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı silahlı saldırıda şehit oldu
iPhone 13'ün yeni bir özelliği sızdı
AK Parti'den 13,1 milyar TL'lik karşılıksız çeke af müjdesi
Opel Astra tamamen yenilendi... Artık daha sportif ve elektrikli