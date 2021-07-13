Melisa Şenolsun'un sevgilisine hapis

Emirgan'daki eğlence mekanında tartıştığı arkadaşı Ali Akın'ı darbettiği iddiasıyla yargılanan Melisa Şenolsun'un sevgilisi Umut Evirgen'in de aralarında bulunduğu 4 sanığa 10'ar ay hapis cezası verildi.

Emirgan'daki eğlence mekanında tartıştığı arkadaşı Ali Akın'ı darbettiği iddiasıyla yargılanan ünlü işletmeci ve ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un sevgilisi Umut Evirgen'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın karar duruşması bugün görüldü.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında taraf avukatları yer aldı.

Sanık Umut Evirgen'in avukatı Ali Kemal Atçeken mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, "Müvekkilimin üzerine atılı suçlamaya yönelik somut delil yoktur. Müşteki de meydana gelen burun kırığı, düşmeye bağlı olmuştur. Bu hususun tanık beyanları, kamera görüntüleri ve uzman bilirkişi raporu ile sabit olduğu görüldüğünden beraatını talep ediyoruz" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Umut Evirgen, Ali Yaşar Koz ve Hasan Güneş'i 'Yaralama' suçundan 10 ay hapse çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Ferdi Bülbül de "Yaralama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.