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Melisa Ural paylaştı... Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf

Melisa Ural paylaştı... Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf

Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Hakan Ural, dün taburcu olmuştu. Hakan Ural'ın kızı Melisa, babasının fotoğrafını paylaştı.

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ''Neler Oluyor Hayatta'' programının sunucularından Hakan Ural, koronavirüse yakalanmış, tedavisinin ardından dün taburcu olmuştu.

Hakan Ural'ın kızı Melisa, babasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

Melisa Ural, paylaşımı ile "babam iyi" mesajı verdi.

Hastaneden taburcu olan Hakan Ural sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Arkadaşlar an itibari ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamd olsun her şey yolunda. Bir kaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada Ural'ın sağlık durumunun kötüye gittiği hatta yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları tepki çekmişti. 

Etiketler melisa ural hakan ural
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