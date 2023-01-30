Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç barıştı mı? Açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un evinin bulunduğu sokakta görüntülenmesi barışma iddialarına neden oldu. İkiliden iddialara yanıt geldi.

Son olarak oyuncu Sitare Akbaş ile uzun süreli aşk yaşayarak ayrılan şarkıcı Murat Dalkılıç'ın 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı Merve Boluğur'un evinin bulunduğu sokakta görüntülenmesi kafaları karıştırdı. Geçtiğimiz sene birbirlerine karşılık göndermeler yaparak tartışan çiftin barıştığı iddia edilirken beklenen cevap da geldi.

BARIŞMA İDDİASINI TİYE ALDI

Haklarında çıkan barışma haberlerini tiye alan şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı yorumda "Nasıl yani? Ama böyle yarım anlatıyorsunuz siz de. Hevesimiz kursağımızda kalıyor anlatın şunu bir adam akıllı" dedi.

"BENİM SOKAĞIMDA BAŞKA KUMRAL VAR"

Kumral erkeklere karşı olan ilgisini her fırsatta dile getiren ve 53 evli kaldığı eski eşi Mert Aydın'dan da hep "Kumralım" diye bahseden Merve Boluğur ise Instagram hesabının hikaye kısmından bir paylaşım yaptı. Kendi fotoğrafını paylaşan Boluğur, "Benim sokağımda başka kumral var" notunu yazarak barışma iddiasını yalanladı.

BOLUĞUR'UN SOKAĞINDA GÖRÜLDÜ

Murat Dalkılıç'ın sabah saatlerinde eski eşi Boluğur'un Beşiktaş'ta bulunan evinin sokağından çıkarken görüntülendi. Şarkıcının, o sokakta görünmesi ve hızlı adımlarla oradan ayrılması mahalle sakinlerinin de dikkatini çıktı. Mahalle sakinlerinin, "Acaba Merve ile Murat barıştı mı?" yorumları yapmasına sebep oldu.