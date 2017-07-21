Metin Hara dava açıyor

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Metin Hara'nın, Başak Sayan'ın ikiz bebeklerini dünyaya getirdiği gün yaptığı paylaşım olay yaratmıştı.



Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen yazar Metin Hara'nın, aylar önce Instagram'dan yaptığı "ikizlere teyze oldum" şeklindeki paylaşımı alay konusu olmuştu.

Bu paylaşımı yeniden gündeme getiren Erol Köse ve Onur Akay’ın yazdıklarını Hara’ya soran gazeteciler, yazarın sert tepkisi ile karşılaştı.

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“MEHMET ALİ ERBİL DE ESPRİ YAPIYOR”

Her seferinde eşcinsel olmadığını dile getiren Metin Hara, “Ben daha önceki ilişkilerimi söyledim ama bunlar komplo teorileri üretmeye devam ediyorlar. Espriden anlamayan Erol Köse ve Onur Akay’a soruyorum; Mehmet Ali Erbil de espri yapıyor. O da mı gay? Bunların yazdıklarıyla avukatım ilgileniyor ve gerekli her türlü hukuksal yollara başvuracağız.” açıklamasını yaptı.



Metin Hara bu sefer de alay konusu oldu

“METİN HARA GAY”

Başak Sayan’ın ikiz bebeklerini dünyaya getirdiği gün, Metin Hara’nın paylaştığı karedeki notu Instagram adresinden yeniden paylaşan Erol Köse, “Metin Hara gay ve bu Adriana aşkı yalan reklam dedik inanmayanlara kapak Metin Hara’nın kendi hesabında 13 Nisan ‘da paylaştığı gay olduğunu beyan eden paylaşımı iyi okusun. 'Teyze oldum' diyen nedir?! “ notunu düşmüştü.

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"BEN BU DURUMDAN HİÇBİR ŞEY ANLAMADIM"

Metin Hara'nın paylaştığı o kareyi Instagram adresinden gündeme getiren diğer isim ise sanatçı Onur Akay oldu. Akay, "Metin Hara, eski sevgililerini sayarak bazı iddialara yanıt vermiş. Peki Başak Sayan'ın ikizlerinin nasıl teyzesi oluyor, ben bu durumdan hiçbir şey anlayamadım" notunu düşmüştü.

Paylaşımları nedeni ile başı mahkemelerle dertte olan Onur Akay’ı, daha öncede Bülent Ersoy, Devran Çağlar ve Banu Alkan mahkemeye vermişti.

Akay ve Köse, daha sonra yaptıkları paylaşımları sildiler.

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