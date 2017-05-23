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  3. 23 Mayıs 2017 14:45

Metin Uca paylaştı, sosyal medya sallandı

Metin Uca yeni zenginlerin müdavimi olduğu bir mekandan paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

Metin Uca paylaştı, sosyal medya sallandı
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Sadece günlük hayata değil, politik gündeme dair yaptığı esprilerle de dikkatleri üzerine çeken Metin Uca, aynı zamanda son derece iyi bir gözlemci. Gittiği her yerde belki de mesleği icabı gözlemlerde bulunan Metin Uca, bu defa da ziyaret ettiği bir mekanda gördüğü bir anahtar kutusunu sosyal medya hesabında taşıdı. Üzerinde pek çok araba markasının yazılı bulunduğu kutulardan birinde ‘karma’ yazması da dikkat çekiyor. Metin Uca, yeni zenginlerin müdavimi olduğunu söylediği bu mekanda çektiği kareyi; “İşte size İstanbul’da yeni zenginlerin müdavimi olduğu alkolsüz bir mekanın vale için anahtar kutusu, ‘karma’ dan girenin işi zor doğrusu”

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