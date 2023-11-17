Metin Uca'nın cenaze programı belli oldu
Kocaeli'de geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sunucu Metin Uca, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Kocaeli'nde geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda tedavisi devam ederken hayatını kaybeden tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca’nın cenaze programı belli oldu.
Cenaze programını, Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara açıkladı.
Program kapsamında Metin Uca, Cumartesi günü saat 11.00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek veda töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.
Uca'nın cenazesinin ise, Pazar günü öğle namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii’nden alınarak Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedileceği aktarıldı.
Acı kaybımız Metin Uca— Kübra Kalem Baykara (@kubrakb) November 17, 2023
cumartesi günü saat 11.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek veda töreni ile son yolculuğuna uğurlanacaktır.
Cenazemiz ise pazar günü öğle namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii’nden alınarak Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecektir.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol