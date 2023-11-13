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Michael Jackson’ın deri ceketi rekor fiyata satıldı

Michael Jackson’ın deri ceketi rekor fiyata satıldı
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Dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın bir reklam filminde giydiği ikonik ceket 306 bin dolara satıldı.

Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson’ın yaklaşık 40 yıl önce bir reklam filminde giydiği ikonik ceket, Londra’da açık artırmaya çıktı. Ceketin müzayedede 250 bin ile 490 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu.

Jackson’ın 1984’te bir içecek firmasının reklam filmi için özel olarak üretilen kostümü 306 bin dolara satıldı.

Thriller albümüyle o dönem üne kavuşan yıldızın oynadığı reklam büyük ses getirmişti. Reklam filminin çekimleri esnasında Jackson'ın saçlarının yanması ve ciddi yanıklar oluşması da gündem olmuştu.

 Açık artırmayla satılan eşyalar arasında George Michael, Amy Winehouse, David Bowie, Elvis Presley, Angus Young, John Lennon ve The Beatles'a ait eşyalar da bulunuyor.

Michael Jackson'a ait hatıra eşyaları, daha önce de binlerce dolara satılmıştı. Jackson'ın 1983 yılında giydiği şapka geçtiğimiz eylül ayında Paris'te 67 bin dolara alıcı bulmuştu.

Etiketler Michael Jackson deri ceket ikonik ceket
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