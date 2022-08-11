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Muazzez Ersoy'a doğum gününde dudak uçuklatan hediye

Muazzez Ersoy'a doğum gününde dudak uçuklatan hediye

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, doğum gününü Muğla'nın Bodrum ilçesinde arkadaşlarıyla beraber kutladı. Ersoy'a hediye edilen özel yapım kol saatinin fiyatı ise şoke etti.

Muazzez Ersoy, arkadaşlarıyla beraber doğum gününü Bodrum'da deniz kenarındaki bir mekanda kutladı. Ersoy'un pırlantalarla kaplı olan kol saati ise dikkatlerden kaçmadı.

180 bin Euro'luk hediye

Gece boyunca sokak müzisyenlerinin sık sık masasını ziyaret ettiği Ersoy, kimseyi kırmadan şarkılara Gökhan Sezen ile birlikte eşlik etti.

Muazzez Ersoy'un kolundaki tamamı pırlantalarla kaplı saati ise dikkat çekti. Hediye saatin fiyatı dudak uçuklattı.

Kimin hediyesi olduğunu söylemeyen Ersoy'un özel yapım saatinin değerinin 180 bin euro (3 milyon 200 bin TL) olduğu öğrenildi.

Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde evlilik açıklaması yapmıştı. Ersoy, "Kocasız hayat oh ne rahat. Hesap soran yok, 'Nerede kaldın?' diyen yok. Bundan daha rahat bir hayat var mı? Bak sahneden ineceğim yarın evime Bodrum'a gideceğim mesela, karışan hiç yok" demişti.

 

Etiketler Muazzez Ersoy hediye doğum günü doğum günü hediyesi
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