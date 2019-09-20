Mucize Doktor'a damga vuran acil müdahale sahnesi

Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler de rol alıyor. Mucize Doktor dizisi dünyaca ünlü The Good Doctor dizisinden uyarlandı. Dizinin danışmanlığını ise Tohum Otizm Vakfı yaptı.

3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Mucize Doktor'un 26 Eylül Perşembe ekrana gelecek olan 3. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mucize Doktor dizisi 2. bölümüyle Twitter'da gündem oldu. Twitter'da akşam boyunca 20 binden fazla paylaşımla en fazla konuşulan konu Mucize Doktor oldu.