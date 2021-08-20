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Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi belli oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi belli oldu

Ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihini duyurdu.

ATV'nin ilgiyle takip edilen fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Temmuz Cuma günü yayınlanan bölümüyle ekranlara kısa süreliğine ara vermişti. 

13 sezondur reyting listelerinde başarılı bir performans sergileyen Müge Anlı ve ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, sevilen sunucu sosyal medya hesabından Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihini duyurdu. 

 Instagram hesabından paylaşımda bulunan Anlı, "Kavuşmamıza çok az kaldı..." dedi. 19 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda ise "Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerini kullandı. 

Etiketler müge anlı müge anlı tatlı sert program tarih
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