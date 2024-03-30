Müge Anlı'da mide bulandıran suçlama: ''Kızım beni evli bir erkeğe sattı''

Televizyon ekranlarının gündüz kuşağının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı'ya bu sefer genç bir annenin "kızım beni evli bir erkeğe sattı" iddiası damgasını vurdu.

Atv'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine şaşırtıcı bir olay yaşandı. 18 yaşındaki S.B., 4 yıl önce Adana'da kaybolan annesi H.K.'ı bulmak için programa başvurdu. Kadın, Müge Anlı'nın yardımıyla bulunsa da çocuklarıyla görüşmek istemedi ve bu kararından Müge Anlı ikna edemedi.



18 yaşındaki S.B., 2020 yılının Aralık ayında Adana'da şüpheli şekilde kaybolan 44 yaşındaki 4 çocuk annesi H.K.'ı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. S.B., annesini yıllardır endişeyle aramış ama bulamamış. Müge Anlı'nın yardımıyla S.B.’ın annesi bir günde bulundu.

“KIZIM BENİ BİR ERKEĞE SATTI”

Canlı yayına bağlanan anne H.K., ne kızıyla ne de diğer çocuklarıyla görüşmek istemediğini belirtti. H.K., "Müge Hanım, sadece sizinle konuşmak istiyorum" diyerek kızıyla olan ilişkisini anlattı. Kızı için acı dolu sözler sarf eden H.K., onun kendisini evli bir erkeğe satmasıyla ilgili üzücü detayları paylaştı.

"SAÇIMI TUTUP SOKAKLARDA SÜRÜKLEDİLER"

H.K. kızının daha 16 yaşındayken kendisini evli bir erkeğe sattığını, aynı zamanda iftira atıp karakola şikayet ettiklerini söyledi. Sözlerine devam eden anne oğlunun ise yumruk atarak burnunu kırdığını, saçından tutup sokaklarda sürüklediğini anlatı.

"BEN BÖYLE EVLAT İSTEMİYORUM"

Ben bunlara nasıl evlat derim diyen kadın “Kızımı gördüğüme sevinmedim. Ben böyle evlat istemiyorum. Hiçbirini istemiyorum. Ben kendime yeni bir sayfa açtım. Benim için öldüler” şeklinde konuştu.

H.K.'ın duygusal ifadeleri üzerine gözyaşları içinde bir kez daha annesine çağrıda bulunan genç kız, "Ne olur anne gel, ben her şeyden vazgeçtim. Sonumun ölüm olacağını bile bile geldim. Sen şu an yanındakilerin korkusuyla böyle konuşuyorsun. Biliyorum seni de dövüyorlardı. Çık gel, kurban olayım" diyerek yalvarışta bulundu.

Anne H.K., çocuklarıyla görüşmek istemediğini net bir şekilde ifade etti.