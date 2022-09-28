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Müge Anlı'dan canlı yayında Demet Akalın'a yanıt

Müge Anlı'dan canlı yayında Demet Akalın'a yanıt

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kendisini sert sözlerle eleştiren Demet Akalın'a yanıt verdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir iki kardeş aranıyordu. Kardeşlerden aranan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı ve bu haber herkesi kahretti. 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ise ihbar sonrasında bulundu. Canlı yayında minik Naime'yi almaya giden ekibin görüntüsü programa da yansıyınca Demet Akalın Anlı'ya sitem etti.

Akalın, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Müge Anlı ve dikkat çeken bir ekibine tepki gösterdi. 1,5 yaşındaki çocuğu evden alındığı anları yayınlayan şarkıcı, ''Bunu yayın yapıyorsunuz abi böyle bir şey olabilir mi ya! O çocuk öyle mi alınır ya! Delireceğim yemin ederim gitsin anası alsın o zaman ya! Bırakırken aklı neredeydi? Vallahi delireceğim ya ağlata ağlata çocuğu erkek adamın eline verdiler" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA HEMEN YANIT VERDİ
Demet Akalın'a Müge Anlı bugünkü yayında yanıt verdi. Anlı açıklamasında "O çocuk öyle mi alınır? Alınmak zorundaydı. Bebek orada alınmaz yukarı çıkarken kadının ayağı kayar düşer bebeğe bir şey olur, oradaki polise derler ki 'sen niye almadın çocuğu?' Öyle bazı şeyler de ben ağlayacağıma o ağlasın derler..." dedi.

Etiketler müge anlı demet akalın
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