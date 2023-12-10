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Müge Anlı'ya olay sözler: ''Reyting peşinde. Çok da tın Müge''

Müge Anlı'ya olay sözler: ''Reyting peşinde. Çok da tın Müge''
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Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından olan Müge Anlı'nın programında geçirdiği sinir krizleriyle gündem olan genç kız, sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayında "Reyting kırmanın peşinde. Çok da tın Müge" dedi.

Müge Anlı'nın sunduğu programda absürt tavırlarıyla sık sık gündem olan N.A., şimdi de TikTok'ta açtığı canlı yayında Müge Anlı hakkında 'reyting' açıklaması yaptı.

N.A. olayı gündemde kalmaya devam ediyor, ablasının ölümünü araştırmak için Müge Anlı'nın programında olan N.T.'in sinir krizleriyle dikkat çekmesi, sosyal medyada da gündem olmuştu.

N.T., özellikle TikTok'ta yaptığı canlı yayınlarla sıkça gündeme gelmişti. Ancak N.T.'in Müge Anlı hakkında yaptığı açıklamalar, herkesi şaşırttı.

Açtığı canlı yayında Müge Anlı için "Reyting kırmanın peşinde. Çok da tın Müge" ifadelerini kullanarak eleştirmesi, sosyal medyada geniş yankı buldu.

N.T. en son Müge Anlı tarafından sevgili yapması sebebiyle eleştirilmişti. Anlı, N.A.'nin ablasının ölümüne üzülmediğini belirterek TikTok'a yüklediği videoyu eleştirmişti. N.A. ise kendini "bu şarkı ablamla benim şarkımdı" diyerek savunmuştu fakat hem izleyenlerden hem de Müge Anlı'dan sert tepki almaktan kurtulamadı.

Etiketler müge anlı çok da tın müge canlı yayın tepki reyting
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