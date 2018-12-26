Mülayim'den olay yaratan Seda Sayan iddiası

Yıllar önce Seda Sayan'a programlarında yardımcı olan 'Mülayim' takma isimli Cengiz Çimen, katıldığı programda Sayan'ın kendisini cuma namazına gittiği için işten çıkardığını iddia etti.

'Mülayim' ismiyle tanınan Cengiz Çimen ve eşi Sibel Çimen Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan çiftten Cengiz Çimen, bir dönem programlarında yer aldığı Seda Sayan'ın kendisini cuma namazına gittiği için işinden ettiğini iddia etti.

İZLEYİCİLERİ İKİYE BÖLDÜLER

Cengiz Çimen ve eşi 14 yıl önce yaşanan olaylardan sonra piyasada iş bulamadıklarını ve zorlandıklarını anlattı. Şimdilerde durumlarının iyi olduğunu söyleyen ikili, izleyicilerin bazılarından yıllar sonra bu konuları açtıkları için tepki görürken bazılarından da destek aldı.

SEDA SAYAN'DAN JET AÇIKLAMA

Seda Sayan bu iddialara sosyal medya hesabından şu sözlerle sitem etti: "Namaz kıldı diye işten kovan da kovuldum diye ağlayan da namerttir.

Yazıklar olsun size ve sizi oraya çıkarıp konuşturanlara. Allah'a havale ediyorum hepinizi. Unutmayın ben yastığa başımı vicdanım çok rahat koyuyorum. Siz düşünün. İnandırıcılığınız sıfır. Size cevap bile vermezdim ama namaz lafı geçtiği için üzüldüm."

"SEDA'NIN O İNSANLAR NASIL YARDIM ETTİĞİNİ BİLİYORUM"

Seda Sayan'a sanatçı dostlarından da destek gecikmedi. Yılmaz Morgül, Sayan'ın paylaşımının altına "Hiç kimsenin bilmesine gerek yok Seda Sayan'ın insanlığını kalbini Allah bilsin yeter. Sözü edilen kişilere ne yardımlar yaptığını nasıl destek verdiğini Türkiye biliyor. Seda Sayan için kim ne düşünürse iyi ya da kötü aynısını yaşar. O insanlar Allah'ın güzel kalpli kuludur bir lokmasını paylaşandır, dağıtandır eliyle yedirendir. Mevlana Hz. sözü gibidir Seda Sayan 'Beni bilen bilir bilmeyen kendisi gibi bilir.'"