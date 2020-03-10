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  3. 10 Mart 2020 12:18

Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün Hadise planı !

O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyeleri Murat Boz ve Beyazıt Öztürk sosyal medya hesabından paylaştıkları videoda Hadise'yi ifşa planı yaptı. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.

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Ekranların keyifli izlenen yarışmaları arasında olan O Ses Türkiye geçen sezon yine kendisinden söz ettirdi. Seda Sayan’ın yarışmacısının zaferi ile sonuçlanan yarışmanın değişmez jüri üyesi Hadise yine gerek kıyafetleri ve gerekse tatlı sert atışmaları ile çok konuşuldu.

Yeni sezon öncesi bir araya gelen Beyazıt Öztürk ve Murat Boz da yaptıkları kulis muhabbetinde Hadise’yi çekiştirdi ve ortaya esprili bir video çıktı.

Murat Boz’un Instagram hesabından paylaştığı videoda Beyazıt Öztürk ve Murat Boz’u jüri üyesi arkadaşları Hadise’yi ifşa planı yaptı.

Hadise ise bu paylaşımın altına 'dost bildiklerim' notu düşerek arkadaşlarının şakasına yanıt verdi. Paylaşım sosyal medyaya damga vurdu.

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beyazıt öztürk , murat boz , hadise
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