Murat Dalkılıç aşkını ilan etti
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç yeni bir aşka yelken açtı. Dalkılıç, sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Merve Boluğur'dan ayrıldıktan sonra Sitare Akbaş ve Çağla Boz ile aşk yaşayan şarkıcı Murat Dalkılıç, yeni bir aşka yelken açtı.
Dalkılıç, sevgilisi Eda ile el ele pozunu Instagram hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Aşkını ilan eden Dalkılıç, paylaşımına nazar boncuğu emojisi de eklemeyi ihmal etmedi.
Dalkılıç, Eda isimli sevgilisi ile el ele pozunu Instagram hesabından paylaşmıştı.
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