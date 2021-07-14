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  3. Bomba iddia! Murat Dalkılıç'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla aşk mı yaşıyor?

Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla aşk mı yaşıyor?

Bir dönem Hande Erçel ile aşk yaşayan popçu Murat Dalkılıç'ın, Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Başarılı popçu Murat Dalkılıç, 2017 yılında Merve Boluğur ile boşandıktan sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamış ancak kısa bir süre sonra ayrılmıştı. Uzun süredir özel hayatında yalnız olan Dalkılıç hakkında bir aşk iddiası ortaya atıldı.

HANDE'NİN ARKADAŞIYLA AŞKA YELKEN AÇTI
Takvim'de yer alan habere göre, geçtiğimiz gün Yalıkavak Miya Beach'te sezonun ilk konserini veren popçunun yeni bir aşka yelken açtığı dedikoduları dilden dile dolaşmaya başladı. Konseri izleyenler arasında Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki eski rol arkadaşı Sitare Akbaş'ın da olması ve ünlü oyuncunun tüm gün Dalkılıç'la göz göze şarkılar söylemesi aşk iddialarını alevlendirdi.

Kısa bir süre önce ilişkinin startını veren popçu, şimdilik dedikodulara sessiz kalmayı tercih etti.


Sitare Aktaş ve Hande Erçel

Takvim

Etiketler murat dalkılıç sitare akbaş hande erçel
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