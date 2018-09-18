Murat Dalkılıç ile Hande Erçel neden ayrıldı ? Açıklama geldi

Hande Erçel-Murat Dalkılıç aşkı geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde bitmişti. İddiaya göre; ünlü şarkıcı, Erçel’i yabancı uyruklu iki kadınla aldattı. İhaneti öğrenen güzel oyuncu, Dalkılıç'ı terk etti.

İkilinin hayranlarını şoke eden ayrılık haberi sonrası sessizliği bozan taraf Hande Erçel oldu. Güzel oyuncu, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Instagram hesabından açıklama yapan 24 yaşındaki güzel, "Hayatımın en zor günlerinde, hakkımda çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmak en son istediğim şey ama her gün yeni bir haberle gündem olmak beni daha da yıpratıyor. O yüzden bu açıklamayı yapmak zorunda hissediyorum. Ağır bir süreçten geçiyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum. İddiaların aksine ilişkimi sonlandırma kararımın tek sebebi budur. Tek konsantrasyonum annem ve biz bu kötü günleri en güzel şekilde atlatacağız. Bu dönemde hassasiyetinizi rica ederim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde annesi Aylin Erçel'in sağlık sorunları olduğunu ve zor günler geçirdiğini söylemişti.