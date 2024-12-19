Murat Övüç bir dönem eleştirdiği Bülent Ersoy'un dizlerine kapandı

Bülent Ersoy'a yönelik eleştirileriyle dikkat çeken sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Ersoy'u evinde ziyaret edip özür diledi. Övüç bu "özür ziyareti" için "Sevgili Divam ayaklarına kapandım. Özürler diledim. Divamın eteklerine ayaklarına, ayakkabısının tozuna nasıl ulaşabilirim. Nasıl öpebilirim diye mücadele verdim" dedi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç verdiği bir röportajda Bülent Ersoy'un takıların sahte olduğunu dile getirmiş, kendi takılarının daha pahalı olduğunu ifade etmişti. Övüç, yaptığı açıklamalardan çok pişman oldu ve Diva'nın ayaklarına kapanıp özür diledi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Murat Övüç kazancı ve mücevherleriyle sık sık kendini öven isimlerden biri. Övüç, son olarak katıldığı bir davette yaptığı açıklama ile Bülent Ersoy'u hedef almıştı. Takılarını gösteren Övüç'ün ''Bülentinkiler (yüzükleri) sahte. Bunlar altı buçuk karat. Var mısınız, Bülent de getirsin ben de getireyim. Bir milyon dolar" şeklindeki sözleri magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

Bu sözlerinden pişman olan Övüç, Bülent Ersoy'u evinde ziyaret ederek özür diledi. Diva'nın ayaklarına kapanan Övüç, "Sevgili Divam ayaklarına kapandım. Özürler diledim. Divamın eteklerine ayaklarına, ayakkabısının tozuna nasıl ulaşabilirim. Nasıl öpebilirim diye mücadele verdim'' diye konuştu.