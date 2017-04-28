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  1. 28 Nisan 2017 09:49

Murat Yıldırım yeni bir diziye başlıyor

Dr. Said Sözühikmet’in yeni kitabı “Yaşamın Göremediğimiz Şifreleri” kitabının imza gününe katılan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, yeni bir dizi projesiyle ekranlarda olacağını söyledi.

Murat Yıldırım yeni bir diziye başlıyor
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Ünlü isimlerin yaşam koçu olarak tanınan Dr. Said Sözühikmet’in yeni kitabı “Yaşamın Göremediğimiz Şifreleri” Murat Yıldırım ve eşi Imani Elbani Yıldırım'ın imzasıyla sevenleriyle buluştu.

"Gençlerin bilgi yarışmalarına olan ilgisinden memnunum"

“Kim Milyoner Olmak İster ” programının sunuculuğunu da üstlenen Murat Yıldırım, ilerleyen dönemlerde yeni bir dizi ile izleyicileriyle buluşacağının da müjdesini verdi. Gençlerin bilgi yarışmalarına gösterdiği ilgiden memnun olduğunu dile getiren ünlü oyuncu ve sunucu Yıldırım, oyunculuk kariyeri ile ilgili de şunları söyledi:

“Her meslekte olduğu gibi bizlerde de 'her şeyi öğrendim ben' durumu yoktur. O yüzden her yeni rolde yeni bir şeyler öğrenir insan. Bu zamana kadar canlandırdığım karakterlerin hepsi benden bir parçayı yansıttı izleyicilere. En son yayınlanan Sonsuz Aşk filminde de izleyiciler ile buluşmak çok büyük bir mutluluk oldu bizim için...”

Murat Yıldırım