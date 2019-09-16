Murat Yıldırım yerine Kenan İmirzalıoğlu geliyor

Posta’dan Eylem İpek Şafak ile Benden Duymuş Olmayın köşesinde Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili bir iddiayı paylaştı.



Şafak şunları kaydetti:

Uzun süredir ‘Kim Milyoner Olmak İster’ adlı yarışma programının sunuculuğunu yapan Murat Yıldırım, oyunculuğa devam etmek istediğini söyleyerek görevini bırakmıştı.

Yıldırım’ın yerine Kenan İmirzalıoğlu’na teklif götürüldüğünü öğrendim.

Bölüm başı 250 bin TL teklif edilen oyuncu, projeye sıcak bakıyormuş.

Kim Milyoner Olmak İster'e veda mı ediyor?



