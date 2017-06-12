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  3. 12 Haziran 2017 11:30

Murat Yıldırım'dan kötü haber

Yaşam koçu Dr. Said Sözühikmet’in kaleme aldığı 'Yaşamın Göremediğimiz Şifreleri' kitabının tanıtım ve imza günü, Murat Yıldırım'ın rahatsızlanması üzerine ertelendi.

Murat Yıldırım'dan kötü haber
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Önceki gün bir AVM’de gerçekleşecek olan etkinliğe gelen Murat Yıldırım hayranları onu ve eşi İmani Elbani’yi görmek üzere heyecanla bekliyordu. Ancak ‘Yaşamın Göremediğiniz Şifreleri’ adlı kitabın imza gününün başlamasına dakikalar kala rahatsızlanan Murat Yıldırım, alandan ayrılmak zorunda kaldı.

Eşiyle birlikte hastanenin yolunu tutan Murat Yıldırım, imza gününü de ileri bir tarihe erteledi. Murat Yıldırım’ın daha önceden yaşadığı bir göz rahatsızlığı olduğu biliniyor. Bu rahatsızlığın, Murat Yıldırım’ın sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının çekimlerini etkileyip etkilemeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

yıldırım , hastaneye , murat , kaldırıldı