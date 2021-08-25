Murat Yıldırım’ın ikinci partneri Efnan belli oldu
Aziz dizisinin yıldızı Murat Yıldırım'ın Damla Sönmez'in ardından ikinci partneri de sonunda netleşti. kimin canlandıracağı merak konusu olan Efnan’ı Simay Barlas oynayacak.
O3 Medya’nın Show TV için çekeceği Aziz adlı dönem dizisi eylül ayında sete çıkacak.
Zeynep Günay Tan’ın genel yönetmenliğini yaptığı dizide Murat Yıldırım’ın partnerlerinden Dilruba’ya Damla Sönmez’in hayat vereceği öğrenilmişti.
Dizinin ikinci başrol kadın karakteri Efnan’ı kimin canlandıracağı ise merak konusuydu.
Son gelen haberlere göre rol güzel oyuncu Simay Barlas’ın oldu. Eda Tezcan’ın yazdığı dizinin yönetmenliğini Recai Karagöz yapacak.
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