  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Murat Yıldırım’ın ikinci partneri Efnan belli oldu

Murat Yıldırım’ın ikinci partneri Efnan belli oldu

Murat Yıldırım’ın ikinci partneri Efnan belli oldu

Aziz dizisinin yıldızı Murat Yıldırım'ın Damla Sönmez'in ardından ikinci partneri de sonunda netleşti. kimin canlandıracağı merak konusu olan Efnan’ı Simay Barlas oynayacak.

O3 Medya’nın Show TV için çekeceği Aziz adlı dönem dizisi eylül ayında sete çıkacak.

Zeynep Günay Tan’ın genel yönetmenliğini yaptığı dizide Murat Yıldırım’ın partnerlerinden Dilruba’ya Damla Sönmez’in hayat vereceği öğrenilmişti.

Dizinin ikinci başrol kadın karakteri Efnan’ı kimin canlandıracağı ise merak konusuydu.

Son gelen haberlere göre rol güzel oyuncu Simay Barlas’ın oldu. Eda Tezcan’ın yazdığı dizinin yönetmenliğini Recai Karagöz yapacak.

Etiketler Murat Yıldırım Damla Sönmez Simay Barlas
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''TofAŞKçılar'' bunu beğendi! Bildiğiniz gibi değil! 180 bin TL'ye satıldı
Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan’dan eleştirilere yanıt
''Cami bombalayacak'' diye hapse atılmıştı; artık terörle mücadelenin başında
Nurgül Yeşilçay'dan yeni projeye yeni imaj
MHP, Bahçeli'nin talimatıyla seçim için düğmeye bastı
Kabil Havalimanı'nda çatışma! 4 asker hayatını kaybetti
İşten çıkarma sonrası kıdem tazminatında dikkat çeken değişiklik
Kazdağları'ndaki orman yangınında ayı saldırısına uğradı
MasterChef eleme adayları belli oldu
İsmailağa Cemaati de Oğuzhan Uğur'u hedef aldı