  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Mustafa Sandal yeni imajı ile şaşırttı: Emrah mı o?

Mustafa Sandal yeni imajı ile şaşırttı: Emrah mı o?

Mustafa Sandal yeni imajı ile şaşırttı: Emrah mı o?

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirirken yeni imajı ile takipçilerini şaşırttı.

52 yaşındaki başarılı şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor. Pop müziğin 90'lardaki en popüler isimlerinden olan Sandal gündemden asla düşmüyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulurken, bol bol oğluyla eğlenceli anlarını paylaşmaya çalışan Sandal, geçen günlerde attığı bir fotoğrafla ortalığı karıştırdı.

Sakallarında beyazları çıkan Sandal, aynada kendini çektiği bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımının altına gelen yorumlarda yazan takipçileri onu oyuncu ve şarkıcı Emrah'a benzetti.

mustafa sandal

Fotoğrafa gelen yorumların arasında "Bende dedim ki Emrah'ı ne zaman takip etmişim" gibi açıklamalarda yer aldı.

Etiketler mustafa sandal imaj
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cübbeli Ahmet sosyal medyayı salladı: ''Bir faydası yok, bir de sohbet bölüyor''
Ramazan geldi böyle oldu; Defne Samyeli'nden ''mayosuz'' plaj pozu
Ukraynalı kadını tecavüz edip vahşice katlettiler
Sürpriz iddia: Demirören'in satın aldığı Milli Piyango satılıyor!
SGK enflasyonu belirledi, emekli, memur ve 65 yaş aylığı için hesap değişti
İstanbul'da Rus turiste cinsel saldırı
Meclis'e ''Bayram ikramiyesi 4.250 TL olsun'' teklifi
Polisin sürücüsüz araç ile sınavı! Polis çevirmesinde ilginç anlar
Ankara'da skandal iddia: ''Bakanlık zorunlu aşıya karışan virüsü gizledi!''
Seçim anketlerinde uzun zaman sonra bir ilk yaşandı