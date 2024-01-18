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Neslihan Atagül Doğulu gala için ABD yolcusu

Neslihan Atagül Doğulu gala için ABD yolcusu
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Oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, ABD’nin Miami şehrinde gerçekleştirilecek olan Turkish Drama Gala’ya katılacak.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, 22 Ocak Pazartesi günü ABD’nin Miami şehrinde yapılacak olan Turkish Drama Gala’ya katılacak. Güzel oyuncu bu kapsamda ABD’ye gidecek.

 ONUR KONUĞU OLACAK

Onur konuğu olarak Miami’ye gitmeye hazırlanan Neslihan Atagül Doğulu, bir hafta boyunca ülkede kalacak. Daha sonra ise Türkiye’ye dönüş yapacak.

 GALANIN İÇERİĞİ 

Türk dizilerinin Latin Amerika'daki ve dünya genelindeki başarısını kutlanacağı Turkish Drama Gala'da yayıncılar, dağıtımcılar, kanallar, yapımcılar, yazarlar, oyuncular, basın ve sektör yöneticileri dahil olmak üzere Latin Amerika ve Türkiye'nin her yerinden isimler galada bir araya gelecek.

Etiketler gala neslihan atagül doğulu
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