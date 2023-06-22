Netflix'in ''en çok izlenen'' koltuğu el değiştirdi

En çok izlenen yapımlarını tespit etmek için kullandığı ölçüm sistemini değiştiren Netflix'te en çok izlenenler listesi de değişti.

Netflix, en çok izlenen yapımlarını tespit etmek için kullandığı ölçüm sistemini değiştirdiğini açıkladı. Bu kararla birlikte platformun en çok izlenen yapımları da değişti.

Geçtiğimiz dönemde izleyici ile buluşan ve kısa sürede popüler hale gelen Wednesday isimli dizi, Netflix’teki en çok izlenen İngilizce dizi unvanını ele geçirdi!



Arşivinde onlarca dizi, film ve belgesel barındıran platformun dünya çapında milyonlarca abonesi bulunuyor. Öte yandan platformda yayınlanan bazı yapımlar, izleyicilerde hayal kırıklığı yaratsa da, bazı beğenilen dizi ve filmler dünya çapında popüler hale geliyor, yayınlandığı dönemde eğlence dünyasının önemli gündem maddelerinden birine dönüşüyor.



En çok izlenen Netflix yapımları tüm dünyadaki izleyiciler tarafından merak ediliyor. Listelist'den Duru Görgülü'nün aktardığına göre Netflix kısa süre önce, en çok izlenen yapımları tespit etmek için kullandığı ölçüm sistemini değiştirdiğini açıkladı.



Netflix geçtiğimiz dönemde, en çok izlenen yapımlarını tespit etmek için “izlenme saati” verilerini dikkate alıyordu. Bu sebeple izlenme süresi en yüksek yapımlar, platformun en çok izlenen yapımları olarak kabul ediliyordu. Buna göre sevilen dizi Stranger Things, platformun en çok izlenen dizisi konumundaydı. Ancak Netflix kısa süre önce en popüler dizi ve filmleri tespit etmek için kullandığı bu ölçüm sistemini değiştirdiğini duyurdu.



En popüler Netflix yapımları artık “izlenme saati” yerine “izlenme sayısı” dikkate alınarak tespit ediliyor. Yeni ölçüm sisteminde, dizilerin ilk 91 gündeki izlenme süresi, toplam yayın süresine bölünüyor. Kullanılan bu yeni ölçüm metodunda, dizilerin her sezonu farklı bir dizi olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle en çok izlenen diziler listesinde Bridgerton, hem ilk hem de ikinci sezonu ile yer alıyor.



Platformun yeni ölçüm sistemiyle beraber en çok izlenen yapımlar listesi de değişti.



2022 yılında izleyici ile buluşan Addams Ailesi spinoff’u Wednesday Netflix’in en çok izlenen dizisi unvanının sahibi oldu.

Netflix tarafından paylaşılan verilere göre diziye adını veren Wednesday isimli karakterin heyecan dolu maceralarına odaklanan yapım, 252,1 milyon görüntülenme ile Stranger Things’i tahtından ederek tüm zamanların en çok izlenen Netflix dizisi olmayı başardı.



Daha önce en çok izlenen Netflix dizisi olan Stranger Things, yeni ölçüm sistemiyle birlikte ikinci sıraya geriledi.

Netflix’in en sevilen dizilerinden biri olan Stranger Things’in görüntülenme sayısı ise 140,7 milyon.



Platformun en çok izlenen üçüncü dizisi, Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Canavar: Jeffrey Dahmer’ın Hikâyesi)

En çok izlenen Netflix dizileri listesinin dördüncü sırasında Bridgerton’ın ikinci sezonu var. 2020 yılında izleyici ile buluşan ve büyük beğeni toplayan The Queen’s Gambit isimli dizi ise yeni ölçüm sisteminin ardından büyük bir yükselişle en çok izlenen Netflix dizileri listesinin beşinci sırasında kendisine yer buldu.