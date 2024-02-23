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Nilsu Berfin Aktaş ünlü rapçi ile yeni aşka yelken açtı

Nilsu Berfin Aktaş ünlü rapçi ile yeni aşka yelken açtı
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle ünlenen güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş yeni aşkını ilan etti.

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle takip edilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteri ile yıldızı parlayan Nilsu Berfin Aktaş, rol aldığı yapımlar ve başarılı oyunculuğu ile sıkça gündeme geliyor.

Son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş 2 yıl önce sessiz sedasız evlendiği Serdar Sertçelik'ten geçtiğimiz yaz boşanmıştı.

Nilsu Berfin Aktaş boşanmanın ardından yeni bir ilişkiye yelken açtı. Aktaş, son zamanlarda adı sıkça duyulan rapçi Blok3 ile birlikte olduğunu ilan etti.

Blok3 yani Hakan Aydın sosyal medya hesabından Nilsu Berfin Aktaş ile pozlarını 'Yengenizle dump' notunu düşerek paylaştı. Ünlü çiftin pozlarına sosyal medyada yorum yağdı.

Nilsu Berfin Aktaş ünlü rapçi ile yeni aşka yelken açtı - Resim : 1 

Nilsu Berfin Aktaş ile Hakan Aydın'ın pozlarına sosyal medyada; 'Bu çift ne alaka?', 'Asla aklıma gelmezdi', 'Bence yakışmamışlar' gibi yorumlar yapıldı.

Etiketler nilsu berfin aktaş rap rapçi aşk
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