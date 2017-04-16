Anketlerde kim, ne demişti ?
2017 Referandum sonuçları ! Sandıkların yüzde 25'i açıldı
''Oh, oh'' diye diye onlarca mühür bastı
  1. 16 Nisan 2017 17:19

Nur Bozar'a büyük şok

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nur Bozar büyük bir şok yaşadı.

Nur Bozar'a büyük şok
A+ A-

Ekranların sevilen yarışması İşte Benim Stilim'le ünlenen Nur Bozar büyük bir şok yaşadı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Nur Bozar'ın sosyal medya hesabı çalındı.

İşte Benim Stilim isimli programla adını duyuran yarışmacı Nur Bozar, geçtiğimiz günlerde 350 bin kişinin takip ettiği sosyal medya hesabına fotoğraf yüklemek istedi. Ama sayfasına giremedi. Hesap ayarlarına da ulaşamayan Bozar, hesabının çalındığını fark edince şoke oldu.

PARA TALEBİ 

Başka bir kullanıcı üzerinden hesabını kontrol eden Bozar, sayfası üzerinden dolandırıcılık yapıldığını fark etti. Hesabını çalan kişilerin reklam yayınlamak için para talep ettiğini ve banka hesap numarasını paylaştığını gören Nur Bozar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sabah

nur bozar , işte benim stilim