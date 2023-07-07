Nurgül Yeşilçay'dan vergi zammı paylaşımı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, vergi ve harçların artırılmasına sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla tepki gösterdi.

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi.

Noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara da yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Veda Mektubu dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, zamlara sessiz kalmadı.

Yeşilçay, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kendisini yaşlandırarak başörtüsü taktığı bir fotoğrafını paylaşarak "Vergiler, zamlar günaydın" notunu yazdı.