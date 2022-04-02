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Nurgül Yeşilçay'ın gururlu günü

Nurgül Yeşilçay'ın gururlu günü

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden olan Nurgül Yeşilçay, Cem Özer'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat Özer'in başarısını sosyal medyadan paylaştı.

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde yaşadığı trafik kazasıyla sevenlerini korkutmuştu.
Sosyal medyanın aktif ünlülerinden olan Nurgül Yeşilçay bu defa Cem Özer'le olan evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki oğlu Osman Nejat Özer paylaşımıyla dikkat çekti.

 Nurgül Yeşilçay, Londra'da sahne alan oğlunu paylaşarak, 'Oğlumu Londra'da sahnede izledim, harikaydı. Josef K. oynadılar aslanlar gibi' notunu düştü.

Oğluyla fotoğrafını paylaşmak isteyen Yeşilçay, Osman Nejat'ın poz vermemesi üzerine, "Çocuk fotoğraf çektirmeyi sevmiyor. Anasına çekmiş! Böylelikle 'çekmiş' fiilini iki şekilde kullanmış olduk değil mi?" diyerek espirili bir paylaşım daha yaptı.

Etiketler Nurgül Yeşilçay gün gurur oğlu Nurgül Yeşilçayın oğlu
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