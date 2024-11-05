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Nurgül Yeşilçay'ın zor anları: Hasan Can Kaya'nın verdiği yanıtla şoke oldu

Nurgül Yeşilçay'ın zor anları: Hasan Can Kaya'nın verdiği yanıtla şoke oldu
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Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında Hasan Can Kaya'nın konuğu olan Nurgül Yeşilçay'ın zor anları izleyiciyi kahkahaya boğdu.

YouTube üzerinden başladığı Konuşanlar macerasına Exxen ekranlarında devam eden Türkiye'nin yıldızı en çok parlayan yeni nesil komedyeni Hasan Can Kaya, Konuşanlar'ın son bölümünde ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ı konuk etti.

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Nurgül Yeşilçay sevenleriyle sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı viral paylaşımlarla buluşuyordu.

Konuşanlar programının konseptini bilmediği ortaya çıkan Nurgül Yeşilçay'ın program sırasında yaşadığı zor anlar ise hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyiciyi kahkahaya boğdu.

Nurgül Yeşilçay programda katılımcıların anlattıkları karşısındaki şaşkınlığını bir türlü gideremezken, bir konuşanın "Seks sevmiyorum" itirafı sonrasında zor anlar yaşadı.

Hasan Can Kaya konuşanın bu itirafı sonrasında kamera arkasında çalışan ekip arkadaşlarından biri için "seksle ilgili her şeyi biliyor" dedi.

Ancak Hasan Can Kaya'nın bu sözleri sonrasında  Nurgül Yeşilçay "Bir dakika bu program artı 18 filan mı? Ben nereye geldim?" diye sordu.

Hasan Can Kaya'nın Nurgül Yeşilçay'ın bu sorusuna verdiği "Evet artı 18. Gerçekten 18 olmadan almıyoruz konuğu" yanıtı stüdyoda gülüşmelere neden olurken, Nurgül Yeşilçay'ın "Şeyle mi ilgili olacak ? Hep seks mi ?" dediği an itibariyle stüdyoda film koptu ve herkes kahkahaya boğuldu.

 

Nurgül Yeşilçay daha sonra komedyenden gelen sorulara ise "Şeyle ilgili mi olacak? Hep mi seks?" diye yanıt verdi.

 

 

 

Etiketler Nurgül Yeşilçay konuşanlar Hasan Can Kaya
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