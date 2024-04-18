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Nuri Alço'dan sevindiren haber

Nuri Alço'dan sevindiren haber
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Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun yarın taburcu olacağı belirtildi.

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço (73), Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bir süre yoğun bakımda kalan usta ismin tedavisi normal odada devam ediyordu.

12 gündür tedavisi süren Nuri Alço'dan iyi haber geldi. Burcu Alço, yaptığı yeni açıklamada usta oyuncunun yarın taburcu olacağını duyurdu.

"VARLIĞINA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Burcu Alço, açıklamasında; "Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az... Yarın taburcuyuz. 'Evimize seni götüreceğim' demiştim aşkım. Seni çok seviyorum çok... Varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri'm..." ifadelerini kullandı.

Etiketler nuri alço taburcu hastane
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