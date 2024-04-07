Nuri Alço'nun sağlık durumu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakıma kaldırılan Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Eskişehir'de evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan oyuncu Nuri Alço (73), Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan Alço'nun durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Koca, şu ifadeleri kullandı;

Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden aktör Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Eskişehir’de bir hastanede tedavi altına alınmış, şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilmiştir.

Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz.