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  3. 17 Ocak 2019 11:17

Nusret çalışanlarıyla mahkemelik oldu

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı tuzlama hareketiyle uluslararası anlamda şöhret olan Nusret Gökçe, Manhattan'daki şubesinde çalışanlarıyla mahkemelik oldu.

Nusret çalışanlarıyla mahkemelik oldu
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Birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak, “Salt Bae” kimliğiyle şöhret olan Nusret Gökçe, ABD’de çalışanlarıyla davalık oldu… Manhattan’daki şubesinde çalışan Mustafa Fteja isimli bir garson, eski patronunun kendisine gelen bahşişlere el koyduğunu iddia etti.

Sözcü'de yer alan haber şöyle: Manhattan’da başlayan dava sürecinde Fteja, Nusret’in bahşişlere el koyduğunu iddia etti. West 53rd Street’teki Nusr-et şubesinde çalışan Fteja, “Nusret bahşişleri bir ortak havuza atıp daha sonra veriyordu. Fakat bunların yüzde 3’ünü keserek veriyordu. Para havuzundaki para hizmet alanında çalışmayanlara da veriliyordu. Garsonlara verilen para, barista, sushi ustası ve müdürler arasında paylaştırılıyordu” dedi.

Fteja, müşterilerin bahşişi garsonlara verdiğini söylerken, “Nusret, bahşişleri ödenmeyen ya da daha az aldığından şikayetçi olan garsonları sistematik olarak kovdu. Buna ben de dahilim” diyerek, Nusret’in çalışanları düzenli olarak işten çıkardığını iddia etti. Fteja, Nusret’in zararını karşılamasını isterken, tam olarak ne kadar para istediğine dair bir açıklama yapılmadı.

ABD’nin çok okunan tabloid gazetelerinden NY Post, habere geniş yer ayırırken Nusret’in diğer çalışanlarının da benzer bir yola gidip gitmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.

 
 
 

Sözcü

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