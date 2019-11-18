O Ses Türkiye'ye Acun ile Beyaz'ın bu diyaloğu damgasını vurdu

O Ses Türkiye'nin önceki gün yayınlanan 14. bölümü yine eğlenceli anlara sahne oldu. Murat Boz'un övgüyle bahsettiği bir yarışmacıya şarkıyı tekrar okutmak isteyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk ile esprili bir şekilde laf dalaşına girdi.

Kendisine söz verilmeden Acun Ilıcalı’nın, 4 jürinin de döndüğü yarışmacıya yeni bir şarkı okutmak istemesine bozulan Beyazıt Öztürk, hiç beklemediği bir yanıt aldı.

Acun Ilıcalı, şu ifadelere yer verdi:

'DAHA DÜNKÜ JÜRİSİN'

"Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Türk televizyonunun tartışılmaz en büyüklerinden birisisin. Ama, üzülerek söylüyorum Murat Boz neredeyse 10 senelik jüri, sen ise daha dünkü jürisin."

BEYAZ'DAN ACUN'A GÜLDÜREN CEVAP

Bu sözlerin ardından stüdyoda sessizlik hakim olurken Acun Ilıcalı'ya efsane bir yanıt geldi. Beyazıt Öztürk, Ilıcalı'ya dönerek, "Benimle röportaj yaptığın günleri hatırlatırım" deyince stüdyo kahkahaya boğuldu. Bu eğlenceli diyaloğun üzerine yarışmacı, şarkısını seslendirmeye devam etti.





