Oğuzhan Uğur'un ''aşırı'' küfürlü Pinç videosuna tepki yağdı

Hasan Atilla Uğur'un oğlu olan Oğuzhan Uğur, bir süredir YouTube'da Babala TV kanalında yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Pinç ve Babala TV gibi dikkat çeken ve milyonlarca izleyeni olan programlara imzasını atan Oğuzhan Uğur'un son yüklediği video ise başta hayranları olmak üzere birçok kişinin tepkisine yol açtı.

Kamera arkasında çalışan Sena ve Merve isimli çalışma arkadaşlarına yönelik söylediği ağza alınmayacak sözler ve küfürlerle takipçileri tarafından eleştirilen Oğuzhan Uğur videonun bu bölümünü kaldırdı.

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ÇÜNKÜ VİDEONUN İÇERİSİNDEKİ KÜFÜRLER "BİP"LENEREK KAPATILACAK GİBİ DEĞİL!

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLERDEN BAZILARI:

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Bir dönem Mustafa Şevki Doğan ve Yönetmen Osman Sınav’ın asistanlığını yapmıştır.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünü mezunudur. Okul eğitimi döneminde sergi, belgesel ve kısa film çalışmaları gerçekleştirmiş ardından Osman Sınav ile çalışmaya başlamıştır.

Oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Uğur 1984 Ankara doğumludur. Hem müzik, hemde oyunculuk dünyasında yer alan Oğuzhan Uğur bir dönem Youtube üzerinden şeberme adını verdiği absurd skeçlerle hatırı sayılır bir kitleye ulaşmıştır.

2011 senesinde Ağır Abi isimli sinema filminin senaristlik ve yönetmenlik görevini üstlenmiştir. 2015 yılında Pişt, 2016 yılında ise Bizans Oyunları projelerinde rol almıştır.

Ayrıca 2012 yılında Çok Şükür isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapmıştır. Albüm dışında tekli single çalışmaları ile müzik kariyerini sürdüren Oğuzhan Uğur’un single çalışmaları Terbiyesizim, Panpa, Birinci Vazife, İstemiyorum, Sağ Salim, Bal Prensesim, Dengi Dengine feat. Ege Çubukçu, Biyolojik Unsur, Mağlubiyet, Madım Mı? ve Kıskanç.

Pop sanatçısı Murat Dalkılıç’ın ise Leyla isimli şarkısının klip videosunun yönetmenlik görevini üstlenmiştir. Mağlubiyet isimli parçayı Murat Dalkılıç ile birlikte seslendirmiştir.

Günümüzde Youtube kanalı BaBaLa TV ve Onedio üzerinden video yayınlarına devam etmektedir.



