Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, ekranlara geri dönüyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen yeni sezonu kanal ve yapımcı firma arasında sorunlardan dolayı yayınlanmadı. Dizide Hızır Çakırbeyli karakterini oynayan Oktay Kaynarca da yeni bir projeyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

YENİ DİZİSİ DE ATV'DE OLACAK

Instagram hesabından Kaynarca'nın yeni projesini duyuran gazeteci Birsen Altuntaş, "Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'den bağımsız hareket etme kararı alan Oktay Kaynarca, yine ATV için eylül ayına çok iddialı bir dizi hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturacağı dizi çok acıklı bir kadın ve çok sert bir erkeğin hikayesini buluşturacak" dedi.

Altuntaş paylaşımında Oktay Kaynarca'nın dizide başrol oynamasının yanı sıra projenin yapımcılığını da üstleneceğini söyledi.