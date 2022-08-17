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Oktay Kaynarca ve Özgü Namal aynı dizide mi rol alacak?

Oktay Kaynarca ve Özgü Namal aynı dizide mi rol alacak?

Eşinin ölümü sonrası gözlerden uzak yaşantısına devam eden oyuncu Özgü Namal ile eski sevgilisi Oktay Kaynarca aynı dizide buluşacak iddiaları gündeme gelmişti. Kaynarca'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Gözlerden uzak yaşantısıyla zaman zaman merak konusu olan Özgü Namal son haliyle gündemdeydi. Namal geçtiğimiz günlerde Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın setini ziyaret etmişti. Özgü Namal, Kurtlar Vadisi'ndeki rol arkadaşı ve eski aşkı Oktay Kaynarca ile yıllar sonra bir araya gelince pek çok sorunun da konusu olmuştu. Bunlardan biri de "Özgü Namal setlere mi dönüyor?" idi.

Eşinin vefatı sonrası ekranlardan uzaklaşan Özgü Namal'ın set ziyareti sonrası iddialara yanıt ise Oktay Kaynarca'dan geldi.

"DOSTLUĞUMUZ DEVAM EDİYOR"
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu Oktay Kaynarca konuyla alakalı kısa bir açıklama yaptı. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca iddialar sonrası "Özgü ve çocuklarıyla zaten zaman zaman görüşüyoruz. Dostluğumuz devam ediyor. Sete sadece dostane bir ziyarette bulundu" ifadelerini kullandı.

Etiketler özgü namal oktay kaynarca
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