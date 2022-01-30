Oktay Kaynarca yeni projesini açıkladı

Oktay Kaynarca 57. yaş gününü dostlarıyla beraber kutladı. Kaynarca yeni dizisinin detaylarını anlattı.

Ünlü aktör masada 5 pasta birden görünce şaşırdı. Kaynarca “kaç yaşına girdiniz?” diyen ekip arkadaşına şakayla takıldı. Oktay Kaynarca, kutlamayı kardeşi Onur Kaynarca’nın işlettiği balıkçıda yaptı.

Ünlü aktörün yakasına takılan çeyrek altın dikkat çekti. Başrolünü oynadığı “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisi geçen sezon aniden yayından kaldırılan Kaynarca, garip bir yıl geçirdiğini söyledi. Ünlü oyuncu doğum günü kutlamasını başta pandemi endişesiyle yapıp yapmama konusunda kararsız kaldığını anlattı.



Oktay Kaynarca yeni sezonda hem yapımcı, hem de oyuncu olarak seyirci karşısına çıkacak. Kaynarca özel hayatıyla ilgili de açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu doğum günü kutlaması öncesi yönetmen Onur Tan’la “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde kardeşini canlandıran Ozan Akbaba’nın “Anka” filminin galasına uğradı. 28 Ocak’ta gösterime giren, başrolünü Ozan Akbaba’nın oynadığı “Anka” filmi Türkiye'nin ilk hız ve aksiyon filmi olma özelliğini taşıyor.