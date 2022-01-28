Olgun Şimşek, Çağatay Ulusoy ve Alina Boz aynı dizide rol alıyor

Çağatay Ulusoy ile Alina Boz’un başrollerinde yer aldığı Süslü Korkuluk dizisine usta oyuncu Olgun Şimşek de dahil olacak.

Çağatay Ulusoy ile Alina Boz’un başrolünü oynayacağı Süslü Korkuluk dizisinin çekimleri yakında başlıyor. tv8’de ekrana gelecek olan diziyi Cem Karcı yönetecek.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; OGM Pictures imzalı dizide Çağatay Ulusoy gelinlik diktiği genç kıza aşık olacak olan ünlü bir terziye hayat verecek.



Hazırlıkları tüm hızıyla süren dizide terzinin çocuk zekasına sahip babası rolü için Olgun Şimşek’le görüşülüyordu. Son gelen haberlere göre taraflar el sıkıştı.

Ulusoy hikâyede dedesi ölünce hep utandığı babasını İstanbul’a getiriyor. Babasına bir bakıcı tutuluyor. Süslü Korkuluk’un kötü adamı Dimitri için Fatih Artman ve Salih Bademci’yle görüşmeler sürüyor.