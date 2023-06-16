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Ölümden dönen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'dan ilk açıklama

Ölümden dönen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'dan ilk açıklama
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Muğla'da bindiği cayrokopter'in düşmesi sonucu yaralanan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hastaneden taburcu oldu. Sandal, ''Allah bizi sevenlerimize ve tüm ailemize bağışladı'' dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarnıç Mahallesi Akbük mevkiinde meydana geldi. Gökova Körfezi turuna çıkan Melis Sandal'ın içerisinde olduğu cayrokopter, motor arızası sonucu kontrollü iniş yapmak isterken ağaca çarpıp araziye düştü. Kazada hava aracında bulunan Melis Sandal ve pilot yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan pilot ve şarkıcı Mustafa Sandalın eşi Melis Sandal ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Melis Sandal ve pilot hastanedeki tedavilerinin ardından gece saatlerinde taburcu olurken, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da hastaneye gelerek eşinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaza sonrası vatandaşlar tarafından kurtarılan Melis Sandal’ın sağlık ekiplerini beklediği anlar ise fotoğraflara yansıdı. Sandal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ”Çok şükür kurtulduk. Arayan soran geri dönemediğimiz herkese bilgi vermek istedim. Allah bizi sevenlerimize ve tüm ailemize bağışladı” ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler melis sandal mustafa sandal cayrokopter
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